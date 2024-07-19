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台積：海外擴張策略不變 不怕地緣政治干擾

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲／台北報導
談到地緣政治風險議題，台積電董事長魏哲家昨天強調，海外擴張策略維持不變。（路透）
談到地緣政治風險議題，台積電董事長魏哲家昨天強調，海外擴張策略維持不變。（路透）

美國總統候選人川普拋出「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」的言論，讓地緣政治風險議題成為台積電昨（18）日法說會另一焦點，台積電（2330）董事長魏哲家強調，海外擴張策略維持不變。

外界關注後續若發生更多貿易戰可能衍生關稅問題，台積電表示，關稅是假設性議題，若真出現新的關稅議題，台積電會與客戶討論，並與客戶共同承擔相應的成本，惟目前仍言之過早，沒有更詳細討論。

台積電談地緣政治議題與海外設廠 圖／經濟日報提供
台積電談地緣政治議題與海外設廠 圖／經濟日報提供

法人解讀，台積電「與客戶共同承擔相應成本」的說法，透露若真的出現增課關稅，會要求客戶協助分擔，亦即調升價格。

台積電指出，在破碎全球化環境中，包含台積電、客戶、競爭對手，以及整個半導體產業，大家的成本都會更高。

台積電規劃透過運用三方式管理及最小化成本差距，包含策略性定價以反映地域上的靈活性價值；與政府密切合作以確保他們的支持；以及利用其他同業無法相比的領先製造技術和大規模製造基地的根本優勢。

魏哲家強調，台積電海外擴張策略維持不變，包含美國亞利桑那州、日本熊本建廠持續進行，未來也會在歐洲建廠。

依據台積電既定規畫，台灣持續深耕先進製程與研發，並擴張全球製造足跡，美國亞利桑那州廠將如期於2025年上半年量產4奈米製程，亞利桑那州第二座廠按日前宣布的計畫，除了3奈米並增加提供2奈米製程，預計2028年量產，當地第三座廠預計提供2奈米或更先進製程技術。

日本熊本廠方面，目標今年第4季量產，先前與合資夥伴一起宣布規劃在日本設立第二座特殊製程技術晶圓廠，將採用40奈米、12／16奈米和6／7奈米製程技術，以支持消費性、汽車、工業和高速運算（HPC）相關應用策略性客戶。日本第二座晶圓廠則規劃2024下半年開始興建，並預計於2027年底開始生產。

至於歐洲廠，台積電預定德國勒斯登廠將於2024年第4季開始建廠。台積電強調，海外布局取決於客戶需求以及政府支持，為了最大化股東價值，確保台積電長期毛利率目標可達53%以上。

台積電強調，與客戶密切合作以規劃產能，亦擁有一個嚴謹而周密的系統，能兼顧自上而下與自下而上的方法對市場需求進行評估和判斷，以決定產能建置。

台積電對於資本支出的投資決定，主要考量四大原則：技術領先、彈性並反應需求的製造能力、保有客戶信任、獲取可持續且健康的報酬。

台積電 奈米

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