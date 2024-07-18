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數位發展部：打詐通報查詢網8月底上線 防詐子法擬定中

中央社／ 台北18日電
數發部長黃彥男今天表示，數發部打詐通報查詢網預計最快8月底上線；詐欺犯罪危害防制條例三讀通過後，將制定數位經濟防詐措施相關子法，規劃溝通會議蒐集外界意見，完備法制環境。圖／聯合報系資料照片
數發部長黃彥男今天表示，數發部打詐通報查詢網預計最快8月底上線；詐欺犯罪危害防制條例三讀通過後，將制定數位經濟防詐措施相關子法，規劃溝通會議蒐集外界意見，完備法制環境。圖／聯合報系資料照片

數發部長黃彥男今天表示，數發部打詐通報查詢網預計最快8月底上線；詐欺犯罪危害防制條例三讀通過後，將制定數位經濟防詐措施相關子法，規劃溝通會議蒐集外界意見，完備法制環境。

數發部今天晚間發布新聞稿，3大電信今天下午拜會數發部，業者在會中表示，打擊詐騙是全民共識，已配合政府推出多項打詐工具，包括建立網路廣告實名制、推動物流隱碼、實名制簡碼服務及申辦門號實名制等，未來更規劃融入AI技術，多方強化防詐措施。

立法院近期三讀通過詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、刑事訴訟法特殊強制處分專章（科技偵查法制化）及通訊保障及監察法等修正草案。

數發部指出，作為數位經濟相關產業主管機關，在詐欺犯罪危害防制條例中，數發部納管對象包含一定規模的網路廣告平台業者、第三方支付服務業、電商業及網路連線遊戲業（4大業者）。

其中，網路廣告平台業者是指透過網路平台或版位，提供刊登或推播廣告的業者，以廣告刊播具對價關係，且受眾是不特定對象為要件，後續數發部將公告一定規模的計算基準及符合基準的業者名單。

數發部指出，4大業者皆應採取合理措施，防止歹徒利用服務進行詐騙，強化客戶或用戶身分確認，配合司法警察調查詐騙，暫停涉詐客戶或用戶的服務使用權。

一定規模的網路廣告平台業者作為線上廣告防詐守門員，會負擔以下義務：要求廣告主揭露必要資訊、依風險分析建立防詐計畫、每年發布防詐透明度報告、配合司法警察或目的事業主管機關下架詐騙廣告；境外網路廣告平台也必須提報台灣境內法律代表，協助執行防詐義務。

黃彥男表示，數發部將接續制定數位經濟防詐措施相關子法，完備數位經濟防詐法制環境，並規劃辦理利害關係人溝通會議，以蒐集各界意見。

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