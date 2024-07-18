數發部攜台灣電信產業發展協會 強化產業源頭防詐

數位發展部18日攜手台灣電信產業發展協會共同研商防詐措施，部長黃彥男表示，數發部刻正建置「數發部打詐通報查詢網」，預計最快於8月底上線，期望建構完善且可受信任的公私協力防制與打擊詐騙機制，提升全民防詐意識，降低網路詐騙風險，建立更安全的數位環境。

三大電信業者於會中表示，打擊詐騙是全民共識，現已配合政府推出多項打詐工具，包括建立網路廣告實名制、111政府專屬簡碼簡訊平台、推動物流隱碼、實名制簡碼服務及申辦門號實名制等，未來更規劃融入AI技術，建構智慧網路安全環境，多方強化防詐措施。

黃彥男於會中表示，行政院因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法的嚴峻挑戰，為有效防杜詐騙案，行政院協調內政部、法務部、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會及本部共同研議制定提出「打詐新四法」，期盼藉由打詐政策專法化，強化保障人民財產安全。「打詐新四法」於113年5月9日提陳行政院院會通過後，函請立法院審議，感謝立法院全體委員支持，分別於2024年7月12日、16日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」、「洗錢防制法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」（科技偵查法制化）及「通訊保障及監察法」等修正草案。

「詐欺犯罪危害防制條例」從金融、電信、網路等面向源頭攔阻詐騙，貫徹「減少接觸、減少誤信、減少損害」三減目標。數發部作為數位經濟相關產業主管機關，將負責網路廣告平台業、第三方支付服務業、電商業及網路連線遊戲業相關防詐措施之規劃、推動、執行及監督事項，攜手四大數位經濟產業聯合防詐。

黃彥男表示，數發部將接續制定數位經濟防詐措施相關子法，完備數位經濟防詐法制環境，並規劃辦理利害關係人溝通會議以廣羅各界意見，同時將強化與各數位經濟相關業者意見交流，以利協助業者落實未來「打詐新四法」公布施行的法令遵循事項。