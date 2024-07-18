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台灣發展主權AI 台灣大林之晨給建言：先做繁中資料庫

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
電信三雄董、總今日下午至數發部拜會部長黃彥男，台灣大總經理林之晨建議，數發部可以匯集政府、民間力量建置高品質「繁體中文共同資料庫」，為主權AI發展奠定基礎。記者馬瑞璿／攝影
電信三雄董、總今日下午至數發部拜會部長黃彥男，台灣大總經理林之晨建議，數發部可以匯集政府、民間力量建置高品質「繁體中文共同資料庫」，為主權AI發展奠定基礎。記者馬瑞璿／攝影

各國主權AI（人工智慧）意識興起，台灣具備強勁AI硬體製造能力之外，更該發展主權AI，才能讓台灣AI發展能力超前。電信三雄董、總今（18）日拜會新任數發部長黃彥男，除了談打詐、阻詐議題之外，台灣大總經理林之晨也建議，數發部可以匯集政府、民間力量建置高品質「繁體中文共同資料庫」，為主權AI發展奠定基礎。

電信三雄董、總今日下午至數發部拜會部長黃彥男，由擔任電信協會理事長的中華電信董事長郭水義帶隊，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪均全都出席，今日會議中討論了打詐、防詐、主權AI（人工智慧）等議題。

輝達執行長黃仁勳今年二月在杜拜世界政府高峰會發表演說時，就提倡過主權AI概念，他呼籲各國應利用自己本國的基礎設施、數據、人力，產出自己的AI，以滿足自己國家的需求和目標。黃仁勳認為，主權AI不僅可以增強國家的科技創新能力，也用來保護、推廣本國文化、語言和知識。

林之晨指出，台灣數位發展進入到「換檔期」，過去一、兩年，台灣幾個重要的數位產業，不管是電子商務、數位廣告、數位訂閱制，年成長都已經降到10%，電商這幾季甚至都只有個位數成長。

「數位發展部門現在很重要，要啟動整個數位產業發展，AI是個關鍵。」林之晨表示，台灣現在的AI產業發展關鍵，卡在沒有自己的繁體中文共同資料庫（common data set），「ChatGPT、Gemini，雖然都講繁體中文，但它們講的繁體中文都怪怪的，因為它吃的語料不是我們台灣的語料。」

林之晨指出，AI工作有90%是資料整理、10%是訓練AI，對於英語系AI模型來說，因為英語世界有許多共同資料庫，因此，大眾在使用Gemini、ChatGPT等生成式AI時，會覺得這幾種生成式AI的表現都差不多，「台灣目前問題是沒有共同資料庫，如果沒有高品質的繁中資料庫，根本訓練不出來主權AI。因此，我今天跟部長建議，要集合政府甚至民間力量去把繁中共同資料庫做出來。」

對於林之晨所提建議，數發部長黃彥男也認同主權AI發展的重要。黃彥男也表示，接下來，開發繁體中文共同資料庫將會是多元創新司的其中一個任務，未來，也希望能有機會跟電信業者一起合作。

AI 台灣大 林之晨 董事長

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