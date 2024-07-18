驚爆內線交易「獲利數千萬」 可成高層遭檢調搜索…公司發重訊回應
機殼大廠可成（2474）18日驚爆內線交易案，疑似公司高層與家人涉嫌在重大訊息發布後的禁止交易期間，交易可成股票，檢調單位已兵分21路對可成與相關人等進行搜索；對此，可成發布重訊強調，將全力配合檢調單位，目前公司營運正常，本事件對本公司財務業務無重大影響。
可成為全球筆電機殼龍頭，過去市占率一度最高來到四成，近年來雖略有下滑，但在筆電機殼產業仍是首屈一指，該公司也曾是蘋果iPhone機殼供應商，但在2020年出售泰州廠給陸廠藍思科技後，已淡出iPhone機殼供應鏈，專注筆電機殼業務。
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