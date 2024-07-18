宸鴻發重訊 擬併購美國3D列印隱形牙套製造商、切入醫療器材

中央社／ 台北18日電

觸控面板廠宸鴻今天發布重大訊息，將透過子公司AMP併購PhaseHoldings, Inc.，切入醫療器材產業市場。

宸鴻表示，Phase為一家利用3D列印技術製作模具的美國隱形牙套製造商，透過子公司AMP併購Phase，預期可以切入醫療器材產業，並藉由Phase美國廠區打造AMP美國生產基地。

宸鴻說明，此次併購案的對價條為現金160萬美元及價值183萬美元的宸鴻子公司AMP普通股共543萬7714股，支付時點則授權董事長江朝瑞於董事會決議後訂定交割基準日。

宸鴻預期，併購案完成後，AMP協助提升Phase的經營效益，Phase也可望為AMP帶來新事業發展，對每股淨值及每股盈餘都將產生正面助益。

另外，本次併購換股比例為AMP的10萬1920股換Phase 1股，並以現金對價每股3萬4300元取得Phase普通股。為完成合併，擬由AMP於美國設立全資子公司AMP US，再以現金及股份對價收購並合併Phase，合併完成後Phase為消滅公司，AMP US為存續公司。

併購 宸鴻 美國 醫療器材

延伸閱讀

川普若勝選美元必貶？ 正反兩方分析師展開激辯

川普公然索保護費 賴士葆憂台灣「賠了夫人又折兵」

「台積電是關鍵」美國晶片股急殺後回神 分析師：財報季預期降低為好事

美中科技戰升溫拖累台股？政院：台基本面好、未見不理性波動

相關新聞

台積電啟動晶圓代工2.0

台積電董事長暨總裁魏哲家昨主持接任董座後首場法說會，首度揭露台積電啟動「晶圓製造二點○」，他解釋，可以讓生意更明確，也讓...

台積：海外擴張策略不變 不怕地緣政治干擾

美國總統候選人川普拋出「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」的言論，讓地緣政治風險議題成為台積電昨（18）日法說會另一焦...

台灣做主權AI 林之晨：打造繁中資料庫

各國主權AI（人工智慧）意識興起，台灣具備強勁AI硬體製造能力之外，更該發展主權AI，才能讓台灣AI發展能力超前。電信三雄董...

微軟Google「繞道」 也是助力

外媒報導，微軟、Google傳以大陸境外據點，為當地企業提供資料中心服務，間接提供陸廠輝達AI晶片支援。業界人士分析，美...

台積CoWoS供不應求 擴大釋單 產能吃緊可能延續到明年

台積電董事長魏哲家昨（18）日指出，AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求持續強勁，台積電今年CoWoS產能超過倍增，仍嚴重...

CoWoS供不應求 均華、盟立 設備出貨旺

台積電高喊CoWoS產能嚴重供不應求，積極擴產，法人看好將引動龐大的設備拉貨潮，帶旺均華、盟立、志聖、大量、均豪及東捷、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。