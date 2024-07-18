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安成生技皮膚外用新藥 獲以色列核准進行二/三期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股安成生技（6610）18日公告，用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症（EBS）的開發中新藥AC-203，獲得以色列衛生部（State of Israel Ministry of Health）同意進行第二/三期人體臨床試驗。

安成生技公告指出，AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如EBS及大皰性類天皰瘡（BP）等。這項新藥在2023年4月已獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准進行二/三期人體臨床試驗，如今再獲以色列衛生部同意進行相同的第二/三期人體臨床試驗，這個試驗預計三年內完成。

安成生技表示，全球遺傳性表皮分解水皰症（EB）患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合，使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等。

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