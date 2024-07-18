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喜迎iPhone 16大單！全新攜手客戶打入供應鏈 下半年營運看旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
蘋果新機iPhone 16系列即將在9月正式發表，而全新（2455）今年則攜手客戶順利打入供應鏈，並成為iPhone 16系列功率放大器（PA）磊晶的主要供應商，下半年營運有望逐季成長。美聯社
蘋果新機iPhone 16系列即將在9月正式發表，而全新（2455）今年則攜手客戶順利打入供應鏈，並成為iPhone 16系列功率放大器（PA）磊晶的主要供應商，下半年營運有望逐季成長。美聯社

蘋果新機iPhone 16系列即將在9月正式發表，而砷化鎵磊晶廠全新（2455）今年則攜手客戶順利打入供應鏈，並成為iPhone 16系列功率放大器（PA）磊晶的主要供應商，下半年營運有望逐季成長。

法人表示，全新受惠5G手機滲透率擴大以及在蘋果供應鏈的市占提升，加上AI眼鏡新品挹注，今年全年營收上看37.66億元，年增39.8%，稅後純益8.51億元，年增89%，每股純益約4.6元，將較去年每股純益2.43元翻倍成長。

法人認為，隨著AI應用為手機產業帶來復甦曙光，加上全新在大客戶新品的供貨比重大幅提升，預料該公司明年度營收有望挑戰50億元大關，每股純益則將上看6.51元，大賺超過半個股本，獲利挑戰歷史新高。

據悉，目前高通以及Qorvo所需的磊晶都是由全新負責供貨，並交付給穩懋、宏捷科代工生產PA，而高通以及Qorvo所供應的PA，約占iPhone 16系列近七成，因此全新受惠最深。

針對客戶訂單概況，全新一向不評論單一客戶。據悉，過往iPhone的PA訂單主要由Avago、Qorvo、Skyworks三家為主，而高通歷經多年練兵後，今年獲得蘋果青睞，不僅成為第四家供應商，且供貨比重也大幅提升。

全新今年6月營收2.97億元，月增1.7%、年增37.2%，單月營收創近7個月以來新高；累計上半年營收17.12億元，年增73.2%，業績表現亮眼。

iPhone 手機 營收 蘋果供應鏈

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