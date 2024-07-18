智崴與陸廠簽三套大型飛行劇院合約 今年陸續認列營收

體感設備大廠智崴資訊（5263）18日公告上海子公司與大陸廠商簽訂三套大型體感模擬遊樂設備供貨框架合約，為營運增添新動能，該合約同時也是智崴新斬獲的大陸客戶，今年將依照完工比例，陸續認列營收。

智崴在手訂單持續朝30億元邁進，今年預計將有五座飛行劇院開幕。智崴董事長歐陽志宏表示，今年營運將逐季增長，全年營收將比去年好，力拚轉虧為盈，預計明、後年業績有望創新高。