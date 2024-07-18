影／川普向台灣要保護費！台積電一度摜破千元 魏哲家：擴廠計畫不變

台積電董事長魏哲家今天出席法說會，對於美國前總統川普日前指台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，魏哲家表示台積電海外擴張策略維持不變。台積電今日股價確實受到地緣風險升高影響，導致今日開盤股價摜破千元，最低達986元，終場下挫25元，收在1005元。魏哲家表示，台積電目前都沒有改變海外擴張計畫，仍計畫在包括美國亞利桑那州、日本熊本以及未來在歐洲的計畫，這些目前都沒變。

台積電財務長黃仁昭則表示，過去如果有關稅壁壘，是客戶要為此負責，但目前對於這個議題，台積電沒有評論。