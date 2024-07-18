遭NCC重罰300萬 台灣大董座喊一切依法：法律有的權益我們也會主張

台灣大合併台灣之星後，原應於6月30日歸還超額頻譜，但未履行，被NCC（國家通訊傳播委員會）開罰了300萬元。對此，台灣大董事長蔡明忠今（18）日指出，「該罰就應該被罰，不該罰就不該被罰，我們是法治國家，一切依法，我想我們絕對是遵法，法律有的權益我們也會主張的。」

電信三雄董、總今日下午至數發部拜會部長黃彥男，由電信協會理事長的中華電信董事長郭水義帶動，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪均全都出席，今天的拜會中，討論打詐、防詐、AI（人工智慧）主權等議題。

台灣大因未於6月30日歸還超額頻譜，而被NCC開罰300萬元。台灣大表達，已於7月15日關閉部分超額頻寬，但經NCC量測後發現，台灣大只有停用離島部分頻寬，台灣本島仍在使用超額頻寬部分，這違反當初所提報的網路設置計畫，確定開罰300萬元。

對此，台灣大也喊冤。台灣大指出，NCC雖於112年1月18日核准台灣大哥大與台灣之星合併，可立即開始進行網路整併，並給予18個月時間進行網路整併，但後續公平會、數發部陸續發文，提醒台灣大哥大僅能於合併基準日，也就是112年12月1日之後，始能進行網路整併，導致原給予一年半整併期，被壓縮到只剩七個月。

台灣大也表示，NCC、台灣大昨日出席法院調解庭時，NCC表達高度和解意願，台灣大期待雙方真心誠意共同為280萬原台灣之星用戶權益，盡速達成共識。