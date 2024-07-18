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中研院找到大規模細胞死亡新線索 登《自然》期刊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中央研究院18日宣布，該院分子生物研究所助研究員陳昇宏的研究團隊，首度發現「活性氧化物」所造成的鐵死亡觸發波（ferroptosis trigger wave），是造成大規模細胞死亡之因，為胚胎發育提供了一種新的解釋。此研究成果於今年7月登上國際頂尖期刊《自然》（Nature）。

中研院表示，自19世紀以來，科學家們發現在生命發育的過程中，細胞會迅速增生並分化出多細胞生物體上的各種組織與器官，但增生的同時為什麼會伴隨大規模的細胞死亡？這是一道百年未解之謎。

在18日的成果發表會中，中研院副院長唐堂表示，研究團隊結合了生物及數理的專長，研究的關鍵突破在於以創新系統生物學方法，結合數學建模，驗證鐵死亡觸發波的細胞訊號傳導迴路，為器官生成過程提出重要研究解釋。

中研院說明，有別於一般的細胞凋亡和壞死，細胞的鐵死亡為近年科學界所發現的另一種細胞死亡方式，但科學家對其還認識不多。中研院的研究運用化學與基因的量化調控發現，活性氧化物的「訊息回饋迴路」是鐵死亡觸發波發生與傳播的主要機制。陳昇宏指出，不同於單次造成兩、三個細胞死亡的擴散作用，由活性氧化物引起的鐵死亡觸發波一次可使動輒數百萬個細胞死亡。

鐵死亡觸發波的機制，是透過化學訊號將細胞的開關打開，當細胞接收到訊息後，再傳給下一個細胞，類似骨牌效應的概念。研究團隊使用24小時不間斷的細胞縮時動態攝影，結合大數據影像分析，發現鐵死亡觸發波可藉由化學訊號的連續觸發，進行長距離、無邊際的等速傳播。陳昇宏提到，「就像在雕刻一件藝術品一樣，鐵死亡觸發波引起的大規模細胞死亡，可以清除大面積的臨時組織」。

這篇論文的第一作者為中研院國際研究生分子與細胞學程許碧領（Hannah Katrina C. Co）博士生、以及吳嘉洲博士後研究學者。

許碧領解釋，鐵死亡觸發波的化學訊號可以透過自我再生的方式，在細胞間進行傳遞；吳嘉洲說明，建立鐵死亡觸發波的數學模型就像堆疊積木，仔細挑選並組合適當的方程式，一步步打造能夠反映生命動態的邏輯結構。研究團隊補充，活性氧化物由體內生成，研究觀察到鐵死亡觸發波在生命發育中，展現出一套獨特的細胞演化記憶。至於這種機制在哪些特定的發育階段尤其重要？研究團隊表示這是下一階段的研究重點。

在生命發育過程中，細胞的增生和死亡均在器官生成的過程扮演不同作用，在演化的長河裡，大規模細胞死亡的發生與調控仍是個未解之謎。這項開創性的研究不僅是對細胞大規模死亡的學術探討，亦提出「鐵死亡觸發波」擔任雕琢生命之手的角色，有助於為生物醫學裡的癌症治療提供新的解方。

中研院 大數據 研究所

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中研院發現「鐵死亡觸發波」解密細胞生死 有望治癌應用

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