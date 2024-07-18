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台灣大遭NCC罰300萬元 董座蔡明忠：一定遵法、但也主張法律權益

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣大董事長蔡明忠。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台灣大董事長蔡明忠。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台灣大哥大（3045）因在6月30日未履行附負擔加上繼續使用超額頻寬發射電波，被國家通訊傳播委員會（NCC）以不履行附負擔處以怠金30萬元、違規使用頻譜罰鍰300萬元。電信三雄今日下午首度拜會數位發展部新任部長黃彥男等官員。會後台灣大哥大董事長蔡明忠接受訪問表示，該罰就該被罰，不該罰就不應該被罰，台灣大遵法，但「法律權益我們也會主張」。

NCC昨日處分罰鍰300萬元，台灣大也表示深感遺憾。

據了解，昨日台灣大和NCC出席法院調解庭，法官也與NCC一再確認調解的意願。台灣大聲明指出，期待雙方真心誠意共同為280萬原台灣之星用戶權益，盡速達成共識。

據了解，台灣大與NCC 針對當時合併案的附負擔條件進行行政訴訟，雙方近期進入調解。台灣大主張，NCC去年1月同意交易案後，認為到今年6月底前有一年半的時間可以進行網路整併，但因還需公平會、數位部等部會同意，兩部會認為未經核准，台灣大不能整併網路，因此最終開始整併時已經是去年底，只剩下七個月時間，也導致基地台整併上的困難。

NCC 公平會 台灣大哥大 董事長 蔡明忠

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