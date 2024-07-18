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台灣大轉投資USPACE 併購日本Nokisaki、擴大布局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大哥大（3045）領投的智慧出行平台USPACE今日宣布進軍日本，正式併購日本知名智慧停車品牌Nokisaki軒先，USPACE台日合計超過140萬實名會員，涵蓋近九萬格智慧化車位管理，擁有超過近2,000座停車場域，躍升為亞洲最大智慧停車平台。

USPACE八年前從台北街邊私人車位一格一格的拓展，2022年獲得台灣大哥大策略領投並發展「Taiwan Mobility」策略，藉由其行動網路技術優勢結合USPACE物聯網服務，發揮千萬電信用戶營運之科技量能，解決台灣車位閒置問題，促進電動車普及並降低碳排放。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大哥大瞄準「共享經濟」，2022年領投USPACE 2億元，取得3成股權，運用電信、大數據、物聯網及強大客戶服務等自身優勢，助力USPACE拓展台灣市場。本次USPACE觸角延伸東北亞，併購日本Nokisaki，為雙方拓展國際市場的關鍵里程碑。通過引入USPACE的智慧停車技術，可以為日本市場帶來變革，提升用戶的停車體驗。未來將持續與USPACE結合發揮綜效，布局新的典範轉移，拓展超5G生態系及新服務布局。

Nokisaki軒先是日本知名的共享停車場品牌，深耕日本擁有約67萬會員和33,000個停車位，Nokisaki社長西浦表示，USPACE致力於IoT硬體技術的開發，可達到以時、以分、並且可以即時預約，達到車位最高運用效率，而Nokisaki為純平台，採用一日做計費，對於消費者來說，此次企業併購，不僅在日本可以讓用戶即時查找車位，還可以預約，並彈性計費創造最高效益，以市場面來看，Nokisaki每年將可貢獻USPACE母集團數億日幣營收，此次收購將使USPACE的服務範圍更加廣泛，並強化其在亞洲市場的領導地位。

USPACE悠勢科技集團執行長宋捷仁表示，本次併購案不僅合併營收與市場占有率，更展現台灣在物聯網科技與AI應用領先全球的實力，也對未來停車市場的潛力與出行移動服務的重要國際布局。

台灣大2022年策略領投USPACE，並發展「Taiwan Mobility」策略，打造完整智慧移動生態網絡，強化與智慧移動領域業者USPACE、WeMo合作，提供用戶「充電、共享、租賃、電車設施」齊備的智慧移動服務。其中，運用自身行動網路技術優勢結合USPACE物聯網服務，發揮千萬電信用戶營運之科技量能，提供車位共享、UDRIVE電車共享，並結合特斯拉超級充電站與Ucharging平台，解決車位及電動車閒置問題，促進電動車普及並降低碳排放。

2023年，台灣大正式打造一站式充電營運服務「MyCharge」，通過數據分析有效建置充電站，已迅速累積建置超過150餘支充電樁，躍升為台灣慢充樁市占率前段班的充電站營運商，進一步助力全台加速電動車使用普及率，攜手大眾邁向淨零。未來，USPACE將進軍國際，創造更多「超5G」新成長引擎的無限可能。

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