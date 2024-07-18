台積電法說會／魏哲家：CoWoS供不應求 攜手封測夥伴盼供需平衡

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家今日在法說會上回應分析師關注先進封裝的CoWoS吃緊議題時提到，CoWoS當前產能嚴重供不應求，不過台積電自身努力擴產並攜手封測夥伴希望2025-2026年供需平衡。

魏哲家回應分析師提問時指出，台積電先進封裝持續降低成本，毛利率這幾年陸續提升，並和OSAT封測夥伴合作，目前產能仍不夠、嚴重供不應求，台積電和封測夥伴合作希望有更多產能提供給客戶，也讓台積的晶圓可以順暢銷售。

魏哲家說，台積電CoWoS需求非常強，台積電持續擴增2025-2026年希望達到供需平衡，CoWoS的資本支出我目前無法明確說明（out of my mind）因為每年都在努力增加，上次已提到今年產能超過翻倍成長，我們非常努力的盡我所能的擴充產能。