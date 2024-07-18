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魏哲家：台積電海外布局 不會因川普點名台灣需交保護費而改變

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積董事長魏哲家（左）與財務長黃仁昭（右）出席法說會。記者林澔一/攝影
台積董事長魏哲家（左）與財務長黃仁昭（右）出席法說會。記者林澔一/攝影

面對美國前總統川普點名台灣請求美國協防台灣需付保護費的地緣政治風險升高問題，台積電董事長魏哲家今日在面對法人提問時，他說，台積電海外布局不會因此改變。他說，台積電目前已在美國亞利桑那州、日本熊本與建建廠，未還包括歐洲的德國。他強調，這是台積電因應地緣政治所做的布局，不會因川普說台灣拿走美國100%晶片業務、點名要台灣付保費護而改變。

不過，台積電今日股價確實受到地緣風險升高、台積電ADR（美國存託憑證）同步重挫近8%，導致今日開盤股價摜破千元，最低到986元，換算二日市值縮水近500億美元，透露市場對未來感到焦點政策。

尤其在台積電法說會前夕全球最大半導體設備商艾司摩爾（ASML）公布第2季財報，營收雖優於預期，但因出貨中國大陸比重仍高達49%，透露美國對中國強大科技防堵仍有相當大破洞，也引起市場擔憂未來美國政府會加大輸中管制力道。

魏哲家今日針對川普發言，做出明確不會改變的回應，也呼應很多專家認為台積電協助美國晶片業者在全球取得很好市占，扮演很重要的角色。

台積電 川普 美國

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