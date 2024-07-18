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台積電法說會／面對地緣政治風險 魏哲家：策略沒變
針對法人提問，關注台積電（2330）如何面對地緣政治風險，台積電董事長魏哲家18日在法說會上回應表示，該公司的策略與計畫並沒有改變，海外部分依然會持續在美國、日本與歐洲發展。
台積電已經陸續在美國亞利桑那、日本熊本，以及德國等地設立新廠，其中熊本一廠已經於今年初正式開幕，並開始運作，也獲得日本政府補助。
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