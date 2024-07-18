台積電法說會／估計今年業績成長幅度 介於24%至26%

晶圓代工龍頭台積電（2330）18日於法說會上表示，今年的業績成長幅度，將介於24％至26％之間。

原本台積電在上次法說中，是評估今年的業績成長幅度在21％至26％之間，這次法說會則進一步縮小區間，評估落在中二十位數百分比。

台積電展望本季，估計在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上，營收將落在224億至232億美元之間，季增至少7.5％。同時，台積電估計，本季毛利率將落在53.5％至55.5％之間。