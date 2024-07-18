台積電法說會／今年美元營收成長區間小幅上修 符合法人預期
台積電（2330）今日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家提到，台積電略為拉升2024年美元營收預測至增加mid twenties（24-26%）相較先前的約21-26%區間略調整，低標略為收斂上修。
上述相關說法大致符合法人預期，法人原先分別預期台積電今年美元營收有望上修年增26%或至年增三成以上。
台積電先前4月預期今年健康成長，並估計成長低到中段二十位數（low-to-mid twenties）。
今日法說會上，分析師提問關於CoWoS產能吃緊議題，魏哲家回應提到，「台積電CoWoS需求非常強，台積電持續擴增2025-2026年希望達到供需平衡，CoWos的資本支出我目前無法明確說明（out of my mind）因為每年都在努力增加，上次已提到今年產能超過翻倍成長，我們非常努力地盡我所能的擴充產能」。
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