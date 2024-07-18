台積法說會 第二季EPS9.56元

台積電今天公布2024年第二季財務報告，合併營收約新台幣6,735億1千萬元，稅後純益約新台幣2,478億5千萬元，每股盈餘為新台幣9.56元(折合美國存託憑證每單位為1.48美元)。與去年同期相較,2024年第二季營收增加40.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加36.3%。與前一季相較，2024年第二季營收增加13.6%,稅後純益則增加9.9%。

2024年第二季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率則為36.8%。