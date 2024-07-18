台積電法說會／資本支出區間低標略上調 估300至320億美元

台積電（2330）今日召開法說會，台積電財務長黃仁昭提到，台積電為了支持客戶需求資本支出區間略為收斂預測區間，原先280-320億美元，將改為估300至320億美元區間。相關說法大致符合市場預期，不過台積電並未上調高標，而是將低標往上移動。

台積電董事長暨總裁魏哲家說，台積電持續投資先進製程，並支持客戶需求讓他們成功，客戶成功台積電才會成功，樂見過去數年來台積電的客戶成功，領先的節點持續在台灣生產，並緊密和客戶合作共享價值，相信這些策略會讓台積電持續健康成長。