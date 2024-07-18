台積電法說會／第3季美元營收估挑戰新高 均標季增9.5%
台積電（2330）今日召開法說會，公布第3季展望估計美元營收估計224-232億美元，相較今年第2季美元營收208.2億美元，季增7.6%-11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標單季美元營收將挑戰歷史新高。
台積電財務長黃仁昭提到，按照匯率假設基礎32.5，估毛利率53.5-55.5%，營益率42.5-44.5%。
黃仁昭提到，台積電第2季3奈米強勁抵銷智慧機季節因素，HPC營收季增28%營收貢獻超過智慧機，智慧機營收占比33%，庫存周轉天數下降主要在3奈米出貨成長。
至於台積電第2季財務指標營收、毛利率與營益率皆優於公司預期，但大致符合法人預期。
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