台積電法說會／估計第3季營收 季增至少7.5％

晶圓代工龍頭台積電（2330）於18日召開法說會，展望本季，該公司估計，在美元兌新台幣為1比32.5的匯率基礎上，營收將落在224億至232億美元之間，季增至少7.5％。

同時，台積電估計，本季毛利率將落在53.5％至55.5％之間。

台積電已公布第2季合併營收為6,735.1億元，季增13.6％、年增40.1％，累計上半年合併營收為1.26兆元，年增27.9％。該公司第2季獲利為2,478.45億元，季增9.9％、年增36.3％，每股純益為9.56元。