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台積電財報佳！第2季賺進2478.5億元、每股純益9.56元 歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美國前總統川普接受彭博商業周刊訪問時將矛頭指向台灣的晶片主導地位，主張台灣應該為美國國防埋單。台積電ADR崩跌8%，股價則跌25元。（路透）
美國前總統川普接受彭博商業周刊訪問時將矛頭指向台灣的晶片主導地位，主張台灣應該為美國國防埋單。台積電ADR崩跌8%，股價則跌25元。（路透）

台積電今（18）日公布今年第2季財報，受惠5奈米（含）以下先製程占比持續拉升，第2季單季稅後賺進2478.5億元、每股純益9.56元，為單季歷史第三高、歷年同期新高。6月合併營收2078.69億元，月減9.5% ，但年增達32.9%。第2季合併營收6735.1億元，超越財測目標上限，季增13.6%，符合預期。

台積電今日股價雖受ADR（美國存託憑證）重挫開盤跌幅1000元，盤中最低來到986元，但最後守住千元，以1005元作收，下跌25元。

台積電第2季合併營收約新台幣 6735.1億元，季增13.6%、年增40.1%，略優於預期，單季稅後純益約新台幣2478.5億元，年增36.3%每股純益9.56元（折合美國存託憑證每單位為1.48美元）。

若以美元計算，第2季營收為 208.2億美元，季增10.3% 、年增32.8%，符合法說會預估季增7~11%； 累計上半年合併營收1兆2661.54億元，年增28.0%。

台積電第2季毛利率為 53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率則為36.8%，均符合預期。

台積電公布第2季3奈米製程出貨占第2季晶圓銷售金額的 15%，5 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的 35%；7 奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。

台積電 營收

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