台積電財報佳！第2季賺進2478.5億元、每股純益9.56元 歷年同期新高
台積電今（18）日公布今年第2季財報，受惠5奈米（含）以下先製程占比持續拉升，第2季單季稅後賺進2478.5億元、每股純益9.56元，為單季歷史第三高、歷年同期新高。6月合併營收2078.69億元，月減9.5% ，但年增達32.9%。第2季合併營收6735.1億元，超越財測目標上限，季增13.6%，符合預期。
台積電今日股價雖受ADR（美國存託憑證）重挫開盤跌幅1000元，盤中最低來到986元，但最後守住千元，以1005元作收，下跌25元。
台積電第2季合併營收約新台幣 6735.1億元，季增13.6%、年增40.1%，略優於預期，單季稅後純益約新台幣2478.5億元，年增36.3%每股純益9.56元（折合美國存託憑證每單位為1.48美元）。
若以美元計算，第2季營收為 208.2億美元，季增10.3% 、年增32.8%，符合法說會預估季增7~11%； 累計上半年合併營收1兆2661.54億元，年增28.0%。
台積電第2季毛利率為 53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率則為36.8%，均符合預期。
台積電公布第2季3奈米製程出貨占第2季晶圓銷售金額的 15%，5 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的 35%；7 奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。
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