3、5奈米製程 合計貢獻台積電第2季一半業績

晶圓代工龍頭台積電（2330）於18日召開法說會，公布3奈米與5奈米這兩個製程就貢獻其第2季的一半業績。

台積電第2季合併營收為6,735.1億元，季增13.6％、年增40.1％，獲利為2,478.45億元，季增9.9％、年增36.3％，每股純益為9.56元。

在美元兌新台幣為1比32.3的匯率基礎上，台積電原本預估第2季營收將落在196億至204億美元之間，實際結果為208.2億美元，超越區間預期，年增32.8％、季增10.3％。第2季的毛利率預測區間為51％至53％之間，結果為53.2％，也超越預期。

台積電提到，3奈米製程出貨占該公司第2季晶圓銷售金額比重約15％，5奈米製程占比達35％，因此等於這兩個製程就貢獻其一半業績。另外，7奈米製程出貨占該公司第2季晶圓銷售金額比重約17％。

整體而言，7奈米以下先進製程營收占台積電全季晶圓銷售金額比重已達67％。