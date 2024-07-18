台積電財報／第2季EPS 9.56元 美元營收與毛利率都超越財測

晶圓代工龍頭台積電（2330）於18日召開法說會，公布第2季財報，每股純益為9.56元，美元營收與毛利率都超越財測。

台積電第2季合併營收為6,735.1億元，季增13.6％、年增四成，累計上半年合併營收為1.26兆元，年增27.9％。該公司第2季獲利為2,478.45億元，季增9.9％、年增36.3％，每股純益為9.56元。

在美元兌新台幣為1比32.3的匯率基礎上，台積電原本預估第2季營收將落在196億至204億美元之間，實際結果為208.2億美元，超越區間預期，年增32.8%、季增10.3%。第2季的毛利率預測區間為51％至53％之間，結果為53.2％，也超越預期。