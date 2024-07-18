台積電財報／第2季EPS 9.56元 符合預期

台灣積體電路製造股份有限公司今（18）日公布2024年第二季財務報告，合併營收約新台幣6,735億1千萬元，稅後純益約新台幣2,478億5千萬元，每股盈餘為新台幣9.56元（折合美國存託憑證每單位為1.48美元）。

與去年同期相較，2024年第二季營收增加了40.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加了36.3%。與前一季相較，2024年第二季營收增加了13.6%，稅後純益則增加了9.9%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2024年第二季營收為208億2千萬元，較去年同期增加了32.8%，較前一季增加了10.3%。

2024年第二季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率則為36.8%。

3奈米製程出貨佔台積公司2024年第二季晶圓銷售金額的15%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。