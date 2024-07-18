英特爾 AI 科技助力巴黎奧運及帕運 展示端到端8K即時轉播

巴黎奧運即將登場，英特爾將在2024年巴黎奧運及帕運展開新計畫，為全球最大的競技舞台帶來基於該公司處理器打造的AI科技，實現「AI無所不在」的願景。

英特爾是2024年巴黎奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會的全球官方AI平台合作夥伴，將導入基於該公司軟硬體所打造的AI創新應用，包括沉浸式運動體驗，讓粉絲體驗用於衡量運動潛能的創新技術，以及奧運首次提供端到端8K即時轉播體驗，並在特定奧運及帕運場館中打造進階的無障礙環境。

英特爾奧運及帕運辦公室負責人Sarah Vickers表示，奧運和帕運是全球最大的競技舞台，集結所有優秀的運動員在此突破極限。今年夏天，英特爾將在2024年巴黎奧運及帕運上透過其解決方案，向全世界展示科技和AI的強大潛力，更為全球上百萬觀眾創造親臨現場的互動體驗。

巴黎奧運將有近15,000名運動員參賽，預估將吸引上百萬人到現場觀賽，以及數十億觀眾透過有線電視和數位平台觀看賽事。國際奧委會在奧運及帕運賽事期間，將導入英特爾AI平台技術，應用在三大關鍵領域。首先是首創現場沉浸式AI體驗，透過英特爾處理器和軟體解決方案所打造的AI應用，在巴黎奧運及帕運賽事前以及進行期間，持續助力運動員、教練和觀眾體驗。

英特爾將設計一個由AI驅動的互動式粉絲活動，帶領觀眾踏上成為奧運選手之路。英特爾與三星攜手共同打造的AI平台體驗在Intel Gaudi加速器上進行訓練，並在內建AI加速功能的Intel Xeon處理器上執行，再透過OpenVINO進行最佳化，此平台將利用AI和電腦視覺來分析運動訓練，並依照每位體驗者的分析資料，進行奧運比賽項目的配對。

另外，在巴黎奧運及帕運期間，英特爾也將進一步為視障人士實現無障礙環境。運用基於Intel Xeon的AI技術，協助位於巴黎的美國國家隊傑出表現中心，以及位於德國波昂的帕運委員會總部打造3D模型，視障者可透過手機應用程式使用室內及語音導航服務，協助視障人士順暢穿梭場館。

同時，2024年巴黎奧運將是首度透過Intel Xeon處理器展示端到端8K即時轉播體驗的奧運，打造低延遲、8K高解析度的網路傳輸。此屆奧運的轉播伺服器採用最新的Intel Xeon可擴充處理器和Intel Deep Learning Boost技術，能在毫秒間編碼及壓縮來自奧林匹克廣播服務的8K/60FPS/HDR訊號，實現更多、更快、更高像素的傳輸。

在全球數個特定地點，8K 線上串流訊號將在幾秒鐘內可傳送到基於英特爾技術所打造的最新PC，再連接到8K電視播放。這項創新應用將為全球的8K 線上串流轉播樹立新的里程碑。

另一方面，透過AI自動化，轉播公司可為觀眾提供量身打造的數位內容，能比以往更加迅速。在Intel Geti平台上訓練的奧運轉播服務自動生成精彩片段功能可依照觀眾喜好，將不同運動項目的精彩片段彙整後並即時發送給粉絲，大幅提升製作和剪輯效率。

2024年巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行；帕運將於8月28日至9月8日舉行。