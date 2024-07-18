美超微攜輝達打造零售 AI 平台 影響產值達千億美元

AI熱潮持續升溫，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）18日指出，目前零售業正處於轉型的風口浪尖，而AI人工智慧則是最佳的催化劑，美超微憑藉AI軟體及輝達（NVIDIA）GPU 硬體提供一流的解決方案，協助零售商提升創新競爭力的同時，也能增強客戶體驗，並實現戰略增長。

美超微表示，根據輝達於今年初發表的一份「零售與消費品領域的人工智慧現況」趨勢調查報告顯示，目前市場上大約已有64% 的大型零售商已經在使用 AI，而在當中約有80% 的零售商，都已部署至少3個以上的解決方案，而麥肯錫也在調查中發現，生成式 AI 在零售和消費品領域，擁有非常顯著的潛在影響，甚至每年影響的產值可達4,000億至6,600億美元。

美超微表示，由於AI 人工智慧已成為市場的一大重要催化劑，團隊也將輝達（NVIDIA）的AI 軟體和 GPU 硬體整合到自家的解決方案之中，藉此打造出一套完整的「零售 AI 平台」，而該平台不僅由AI人工智慧來驅動，更能透過先進的機器學習演算法和深度神經網路提供支援，預計將可徹底改變產業，使零售商能夠推動創新、增強客戶體驗並實現策略性成長。