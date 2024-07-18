台積電法說聚焦 「積輝蘋」仍是主流

晶圓代工龍頭台積電（2330）重量級法說會今(18)日登場，台積電股價雖因美國前總統川普一席言論下挫，但受惠AI需求與智慧型手機回溫等利多，基本面仍無虞。中國信託投信建議，展望下半年，「積輝蘋」仍是主流，建議投資人仍可以選擇聚焦半導體產業相關的ETF為投資標的。

受惠AI應用需求，加上民間消費熱絡以及投資回升，主計總處上修今年GDP成長率預估至3.94％；而日前財政部公布6月出口金額連續8個月正成長，且年增23.5％創兩年多來最大增幅，優異基本面吸引資金持續流入，帶動台股來到24,000點歷史新高，其中主要是由台積電、鴻海（2317）等大型權值股漲幅驅動。

台積電18日召開法說，引發市場高度關注。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，在全球數位轉型及AI浪潮帶動下，半導體需求可望持續成長，為台灣半導體業帶來成長契機。台積電在製程技術及產能規模上的領先優勢，伴隨AI硬體需求，CoWoS與SoIC產能未來應持擴充，有望再擴大與競爭對手的差距。

張圭慧指出，目前3奈米的訂單呈現供不應求的狀況，主要受惠蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等主要客戶產能全包，市場預期訂單將持續滿至2026年。近期美國總統參選人接受媒體專訪，表示台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢，導致台積電股價下跌，但此番言論其實是「老生常談」，且台積電也已赴美設廠，擴大在美服務與布局。美國總統參選人的言論雖造成台積電股價短期波動，但不影響公司基本面。

此外，隨著蘋果將於下半年發布新款iPhone手機，目前已知將導入AI功能，估計將引發一波換機潮。張圭慧認為，隨著智慧型手機庫存去化調整告一段落，且非蘋陣營也將推出新品因應iPhone上市，整體智慧型手機市場可望回溫，有利於台廠相關供應鏈，台積電（晶片代工）、聯發科（2454）（手機晶片）、大立光（3008）（鏡頭）、鴻海（組裝）等皆可望受惠。

張圭慧認為，隨著AI創新應用遍地開花，半導體產業將迎來新的周期，相關半導體ETF可望連帶沾光，且下半年進入智慧型手機新品拉貨旺季，可望讓相關供應鏈業績進補，建議投資人可伺機布局半導體、以半導體為基底的高股息ETF，趁機分批布局半導體相關ETF，掌握相關產業成長利基。