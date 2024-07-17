楊瑞臨：川普中心思維 絕不只是把半導體製造拉回美國

針對美國前總統、共和黨總統參選人川普點名台灣拿走美國幾乎100%的晶片業務、台灣要美國保台，就應付保護費！ 工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨分析說：「這是川普一貫在商言商會說的話，他是個生意人！」。楊瑞臨強調，川普的言論並不是恫嚇台灣，以台積電已大老遠跑去亞利桑那州設廠，正是迎合川普前一次當選所提讓美國強大（MAGA，Make America Great Again）的政策，真正照顧美國利益，他認為川普未來當選機率高，而搶了美國生意的百工百業，應關注川普如何出招。

楊瑞臨表示，川普點台灣拿走美國幾乎100%的晶片業務，仍延續過去他一貫主張將製造業拉回美國，讓美國再次強大的論調。而美國製造業過去20年百廢待興 ，是因為他們幾乎放棄製造，如今要重新拉回製造比重，勢必得有更多的誘因及配套措施。

對於市場擔心川普未來重新入主白宮，是否會修正現有晶片法案對吸引外商前往投資，楊瑞臨認為不會大砍預算，甚至還可能追加；而且除了台灣外，包括南韓、日本、中國、西歐及東南亞和印度等地，也都搶了美國製造業的生意，且包括半導體外，涵蓋百工百業，因此川普雖點名台灣需付保護費，以川普中心思維，絕不只是把半導體製造拉回美國而已，未來得密切注意川普後續出台政策。

對於台灣半導體業搶了美國生意，楊瑞臨強調只是川普刻意放大問題點。他說，台積電成就現今很多晶片商，包括輝達、AMD、博通、邁威爾，甚至連雲端服務大廠微軟、亞馬遜等自製晶片也都找台積電幫忙，台積電甚至在美國未通過《晶片與科學法案》前，就決定在美國亞利桑那州設廠，以台積電董事長魏哲家最近親自說明台積電赴美國設廠，追求比當地同業還要有競爭力，已印證美國若要提升半導體製造比重，台積電是首選，而台積電擴大美國投資，確已帶動當地很多就業機會，未來配合供應鏈同步跟進，並就近服務美國晶片大廠，甚至蘋果等重要品牌廠，而且採購的設備除了ASML外，絕大部分是美商半導體設備商，已迎合川普照顧美國利益優先的迫切要求。

不過，川普認為的美國利益優先，不會僅限半導體業，應會涵蓋百工百業，美中貿易戰後，很多企業基於分散風險或台海緊張採取台灣加一策略，將生產據點移往非中國地區，但並非全往美國移動，普遍在東南亞、印度設廠，這些布局未來是否會符合川普認可的照顧美國利益 ，若是川普不認，目前已經布局的廠商，可能又得重新規畫、修正或調整，是政府和所有企業必須密切注意之處。

台積電創辦人張忠謀也曾提出美國的半導體發展不應切割台灣，美國晶片業能在全球占有很重要的地位，台灣扮演很重要的角色，現今輝達、超微、博通等大廠，也幾乎都靠台積電提供晶圓代工服務，擴大市場占有率；AI晶片龍頭輝達的執行長黃仁勳並多次強調說：「沒有台積電就沒有輝達！」連英特爾最近也都擴大下單台積電，代工生產最新的AI PC用中央處理器，台灣的重要性不言可喻。

川普當然也知道台灣半導體產業的重要性，但畢竟地緣政治與經濟發展密不可分，川普如今點名要台灣支付保護費，這也意謂新一波地緣政治將考驗台灣主政者的智慧，台灣晶片龍頭台積電也得審慎考慮是否得加大美國布局，不過話說回來，川普在商言商的生意人特質，台灣如果能抓準他的起心動念，並適切迎合川普政策目標，才能堵住川普掀起美國人不平的心。