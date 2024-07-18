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台灣大 用AI建海洋生物資料庫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大透過自行研發的LIAISE平台展現AI技術堅強實力。台灣大／提供
台灣大哥大透過自行研發的LIAISE平台展現AI技術堅強實力。台灣大／提供

由全球永續賦能倡議組織（GeSI）舉辦的「2024年數位新使命全球高峰會（DwP Global Summit）」9日至11日在葡萄牙卡斯凱什（Cascais）舉行。台灣大哥大在會中分享運用AI辨識建構海洋生物資料庫，並透過台灣大哥大自行研發的LIAISE平台，將影片的中文字幕、語音，自動轉換成英文，向全球展現台灣大哥大AI技術實力。

而台灣大電動車充電服務「MyCharge」專案，也在高峰會閉幕式上獲頒「數位新使命智慧城市獎」，推動綠色移動革命受到國際肯定。

台灣大哥大MyCharge專案獲頒「數位新使命智慧城市獎」。台灣大／提供
台灣大哥大MyCharge專案獲頒「數位新使命智慧城市獎」。台灣大／提供

數位新使命全球高峰會今年集結超過4,000位ICT產業代表參加，邀請超過250名全球產業菁英，共同探討生物多樣性、教育、智慧城市和永續金融領域等超過70個數位應用案例，透過數位科技解決方案，落實永續發展。

DwP數位新使命倡議（Digital with Purpose）由全球ICT產業發起，呼籲各國積極透過數位科技發揮影響力，致力達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標，並全力降低在創造長遠商業價值過程中，可能帶來的負面衝擊。

台灣大身為GeSI連任三屆、7年的理事會成員，以DwP倡議為契機，推動ICT產業永續發展新高度。台灣大永續品牌公關副總劉麗惠今年以GeSI理事身分受邀出席，與GeSI總監Luis Neves 及其他三國企業代表，分享透過DwP評比、以更符合數位應用的永續指標自我檢核永續發展的重要性。

劉麗惠以「Open Your AI Ocean」為題進行演說，分享台灣大運用AI辨識，建構海洋生物資料庫，協助海洋保育團隊資料收集的案例，現場透過台灣大自行研發的LIAISE平台，播放AI Ocean數據海洋專案成果影片，將原始影片的中文字幕、語音自動轉換成英文，展現台灣大AI技術實力。

此外，台灣大連結資通訊核心，推動永續發展，制定「Taiwan Mobility」策略，攜手策略夥伴USPACE，拓展電動車充電服務「MyCharge」。透過合作的APP，用戶一鍵預約指定場站充電車位與電動車租賃服務，建構綠色共享交通生態圈，服務上線至今，於全台的飯店、百貨商場、商辦、營運停車場等場所，建置150餘支充電樁。

台灣大新世代體驗發展處副處長陳文振以「From Mobile to Mobility: "MyCharge" EV Charging Service」為題發表演說，展示台灣大布局共享移動市場的成果，「MyCharge」專案獲大會頒贈「數位新使命智慧城市獎」。

GeSI總監Luis Neves表示，「數位新使命全球獎」象徵企業透過數位科技解決方案，來因應永續發展挑戰。台灣大展示其在共享移動市場的領先作為，在電動車市場轉型時期，憑藉MyCharge簡化用戶體驗，助力電動車普及。

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