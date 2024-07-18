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環球晶獲美補助 董座徐秀蘭：「唯一性」勝出

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

環球晶（6488）董事長徐秀蘭表示，不少業者申請美國晶片法案補助，但並非每家都能如願，環球晶獲得支持與補助，主要應該是與自身業務「唯一性」有關。

環球晶興建德州新廠之前，美國本土上一個先進製程矽晶圓廠，已經是於21年前設立；密蘇里新廠更是美國唯一的12吋絕緣上覆矽（SOI）廠。

徐秀蘭說，美國希望強化供應鏈韌性，但如果沒有環球晶設立的新廠，相關需求就得靠海外進口。

目前與該公司簽訂新廠長約的客戶，清一色都是美國廠商。

徐秀蘭指出，密蘇里12吋SOI新廠產能現階段的長約覆蓋率已超過八成，德州新廠的長約覆蓋率則略低於八成，會繼續爭取訂單，且不限美國客戶，並在下半年陸續送樣，期待明年景氣復甦時帶來的商機。

徐秀蘭指出，短期市場情勢還不是特別清楚，但長期來看，美國政府對半導體業政策作多，相關供應鏈應當會比以前更完整、更強，也不會只服務美國客戶，她對後續發展持滿正面的看法。環球晶擁有美國設廠的地利之便，將會是符合節能環保的在地供應商。

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