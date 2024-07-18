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環球晶獲美補助130億 另將申請25%投資稅收抵免
半導體矽晶圓廠環球晶（6488）報喜，宣布旗下子公司GWA及MEMC LLC昨（17）日與美國商務部簽署不具約束力的初步備忘錄，基於晶片與科學法案（CHIPS and Science Act），將獲得最高4億美元（約新台幣130億元）的直接補助。
環球晶也計畫子公司針對符合條件部分，向美國財政部申請最高達25%的投資稅收抵免。外界推估，環球晶從這兩項補助與抵免，最高可望獲逾12億美元的挹注。
環球晶是繼台積電之後，第2家在美設廠並按照晶片法案取得補助資源的台廠。環球晶董事長徐秀蘭表示，最高4億美元的直接補助，大約占這次投資額的一成多，與其他業者獲得補助的比例差不多，還要經細部談判才能確定。
環球晶規畫向美國財政部就旗下子公司GWA與MEMC LLC符合支出條件部份，申請最高達25%的先進製造業投資稅收抵免。徐秀蘭指出，相關抵免不只是抵稅，也可以申請現金，與上述一成多的直接補助加起來，大約可獲得超過35％的補助。
環球晶在美國興建德州12吋新廠、密蘇里州12吋絕緣上覆矽（SOI）新廠，徐秀蘭說，前述最高4億美元的補助，超過九成是挹注給德州新廠，不到一成是對密蘇里新廠。要分階段達到四個里程碑，經審查通過才能獲得。
徐秀蘭提到，德州新廠第一階段投資額約22億美元，加上一些與第二階段將相連的部分也預先施作，這些投資額加起來不到40億美元。
另外，密蘇里新廠的第一階段投資額不到4億美元。外界推算，環球晶在德州與密蘇里新廠的投資額共有30多億美元。
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