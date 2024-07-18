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宏碁 計畫進軍氫能領域
宏碁（2353）集團全方位搶進能源領域，繼布局太陽能電廠、投資儲能產業後，最新計畫將進軍氫能事業。宏碁董事長陳俊聖昨（17）日首度透露，集團在研究氫能產業，看要切入氫能哪塊領域，「考量合成或是運送領域，但大概不會切入發電。」
陳俊聖也指出，目前已經有合作夥伴在洽談中，努力在今年有進展，會做的話也不會在台灣，將優先選擇電價比較高的地區開始。
陳俊聖昨日出席工商協進會公亮紀念講座，發表專題演講，分享企業永續與跨界經營。他主動提到宏碁集團將進軍氫能產業，他說，氫能發電是製程技術（process technology），相較石化產業是挖出來燃燒，氫能發電是合成的方式發電，過程要用綠能合成氫，部份國家是用從氨煉解氫能。
陳俊聖指出，台灣製程技術領域很強，所以「我們覺得（切入氫能）是蠻好的機會，而且又沒有汙染的問題，目前只是成本問題。」
陳俊聖透露，宏碁集團正在研究投資對象當中，已經跟幾個外部公司在談。最快何時能看到成果？陳俊聖僅表示努力中，且假如真的投入下去做的話，初期市場也不會是在台灣，而是會選擇電價較高的地方開始。
陳俊聖強調，宏碁一旦會做，就會拿真金白銀出來，而不只是光說台灣要發展氫能。
陳俊聖說，現在宏碁是在審慎評估要怎麼切入氫能產業，是做運送？還是做綠氨？或綠氫？但大概不會是發電。
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