用超額頻譜 台灣大挨罰300萬元

台灣大合併台灣之星後，原應於六月卅日歸還超額頻譜，但遲未履行。NCC上周喊話改正，台灣大雖表達會於七月十五日關閉部分超額頻寬，但NCC量測後發現，台灣大只有停用離島部分頻寬，台灣本島仍在使用超額頻寬部分，已違反當初所提報的網路設置計畫，昨確定開罰三百萬元。台灣大表示，深感遺憾。

NCC四名委員任期到期，八月起剩三名，委員會無法召開會不會影響後續對台灣大開罰？NCC主秘黃文哲說，應該也不會一直開不成委員會。