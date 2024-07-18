川普當選機率愈來愈高 學者：晶片補貼恐調整

川普當選美國總統機率愈來愈高，學者認為，川普對台灣搶走美國晶片工作說法是先入為主的錯誤觀念，因為台灣晶片製造是靠自己的研發成果，且政府幾乎沒有補助，川普只看結果不看過程非常不公平。

由於川普反對任何雙邊貿易協定，若再當選，目前台灣與美國談的台美21世紀貿易倡議不排除被波及，且未來若對全世界進口美國關稅加稅，台灣也會被增加課稅。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，川普去年7月接受福斯（FOX）專訪就表示，台灣搶走美國生意，應該要課關稅，這一次更明確，不但說要保護台灣的話，台灣要付保護費，也表示台灣搶走美國晶片生意，並暗指美國晶片法案補助台積電，是美國給錢讓台灣在美投資是不對的，顯示川普如果當選，很多做法可能會調整。

劉大年指出，川普指台灣搶走美國晶片事業，「是先入為主的錯誤觀念」，因為台灣生產晶片是台灣研發成果，台灣不是對晶片補助國家，只有提供租稅優惠。

至於是否會取消對台積電補助？劉大年表示，雖然川普認為美國晶片法案是錯誤政策，但晶片法案是美國國會通過的法案，要推翻很難，且已經實施。

劉大年分析，川普就是以美國為核心，可能會更要求供應鏈在美國製造；另外對中國大陸投資管制會更加碼，也會課更重關稅。

他表示，川普之前就曾經表示，如果今年重返白宮，將撤銷總統拜登正在推動的太平洋貿易協定「印太經濟架構」，因此台美21世紀貿易倡議可能會被波及。

其次，川普揚言當選後對進口美國商品都要加徵10%關稅，台灣也避免不了，「要看他目前說的最後會做多少，這些都會讓全世界貿易秩序大亂，不只台灣，恐怕全世界都在想如何與川普第二任交往」。