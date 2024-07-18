聽新聞
test
0:00 / 0:00
環球晶子公司 將獲美補助建廠
半導體矽晶圓廠環球晶昨天宣布，子公司GlobalWafers America（GWA）及MEMC LLC，已與美國商務部簽署一份不具約束力的初步備忘錄，基於晶片與科學法案，該公司將獲得最高四億美元（約台幣一三○億元）的直接補助。環球晶表示，相關補助將用於德州謝爾曼市及密蘇里州聖彼得斯市先進矽晶圓廠的興建。
環球晶指出，GWA德州謝爾曼市的生產基地全面竣工後，將成為美國暌違廿多年來首座擁有一貫製程的先進矽晶圓工廠。GWA總經理Mark England表示，在拜登政府的支持下，很榮幸能將全球最先進的十二吋矽晶圓技術帶到美國本土，以彌補白宮所指的美國半導體供應鏈中的關鍵缺口。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言