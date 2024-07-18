環球晶子公司 將獲美補助建廠

半導體矽晶圓廠環球晶昨天宣布，子公司GlobalWafers America（GWA）及MEMC LLC，已與美國商務部簽署一份不具約束力的初步備忘錄，基於晶片與科學法案，該公司將獲得最高四億美元（約台幣一三○億元）的直接補助。環球晶表示，相關補助將用於德州謝爾曼市及密蘇里州聖彼得斯市先進矽晶圓廠的興建。

環球晶指出，GWA德州謝爾曼市的生產基地全面竣工後，將成為美國暌違廿多年來首座擁有一貫製程的先進矽晶圓工廠。GWA總經理Mark England表示，在拜登政府的支持下，很榮幸能將全球最先進的十二吋矽晶圓技術帶到美國本土，以彌補白宮所指的美國半導體供應鏈中的關鍵缺口。