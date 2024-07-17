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確定還在使用超額頻寬 NCC開罰台灣大300萬元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣大哥大（3045）今年6月30日應交回、停用多出的10MHz頻寬，但國家通訊傳播委員會（NCC）今天指出，根據量測，台灣大雖然表示15日凌晨「局部基地台已關閉」，但量測發現台灣大只有在部分離島停用超額頻寬，台灣本島仍在使用超額頻寬發射電波，違反其網路設置計畫，確定開罰300萬元。

NCC主秘黃文哲表示，台灣大先前有兩大部分違反規定，一是沒有在期限內履行電信合併案附款，上周依照行政程序法，開罰怠金30萬元，今日就會發文出去。

第二是台灣大使用頻譜狀況違規。先前台灣大申報的網路設置計畫在1GHz以下使用頻寬應繳回5MHz並停止發射電波，要在15日中午前改正，但15日下午、16日量測發現，台灣大實際上只有部分離島地區停用、台灣本島仍在繼續使用超額頻譜，確定開罰300萬元。

NCC 台灣大哥大

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