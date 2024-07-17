宏碁重返手機市場？ 陳俊聖澄清：印度合作是品牌授權
電腦品牌廠宏碁日前傳出與印度業者Indkal Technologies合作推出Acer品牌手機，外界解讀為宏碁重返手機市場。今天宏碁董事長暨執行長陳俊聖對外澄清，這是品牌授權，由印度當地業者陸續推出一系列產品，並非宏碁重返手機市場。
陳俊聖今天出席工商協進會舉辦的公亮紀念講座，分享企業經營心得，並接受媒體採訪。
談到與印度業者合作，陳俊聖說，品牌授權其實是一個很成熟的產業，只是台灣不知道而已，「人家早就上太空，我們還在殺豬公」。在美國和香港都有專門做品牌授權的上市公司，台灣卻沒有相關產業。
他強調，「品牌授權跟我們自己做是兩件事」，在品牌經營過程中，無論是宏碁從單純的個人電腦（PC）到多樣化產品，從理性品牌發展到感性品牌，從自行銷售產品到走向品牌授權，都有不同層次，宏碁會持續觀察各種可能性。
陳俊聖也透露，宏碁集團將進軍氫能產業，已經與幾家外部公司洽談，努力在今年有進展，如果真的投入，初期市場不會在台灣，而是會選擇從電價較高的地區開始著手，考慮是否進入合成或運送領域，不太可能切入發電，「一旦會做我們是真的會拿真金白銀出來」。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言