宏碁重返手機市場？ 陳俊聖澄清：印度合作是品牌授權

電腦品牌廠宏碁日前傳出與印度業者Indkal Technologies合作推出Acer品牌手機，外界解讀為宏碁重返手機市場。今天宏碁董事長暨執行長陳俊聖對外澄清，這是品牌授權，由印度當地業者陸續推出一系列產品，並非宏碁重返手機市場。

陳俊聖今天出席工商協進會舉辦的公亮紀念講座，分享企業經營心得，並接受媒體採訪。

談到與印度業者合作，陳俊聖說，品牌授權其實是一個很成熟的產業，只是台灣不知道而已，「人家早就上太空，我們還在殺豬公」。在美國和香港都有專門做品牌授權的上市公司，台灣卻沒有相關產業。

他強調，「品牌授權跟我們自己做是兩件事」，在品牌經營過程中，無論是宏碁從單純的個人電腦（PC）到多樣化產品，從理性品牌發展到感性品牌，從自行銷售產品到走向品牌授權，都有不同層次，宏碁會持續觀察各種可能性。

陳俊聖也透露，宏碁集團將進軍氫能產業，已經與幾家外部公司洽談，努力在今年有進展，如果真的投入，初期市場不會在台灣，而是會選擇從電價較高的地區開始著手，考慮是否進入合成或運送領域，不太可能切入發電，「一旦會做我們是真的會拿真金白銀出來」。