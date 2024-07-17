快訊

北市又停電！內湖3千多戶陷漆黑 台電調查原因出爐

多名台商遭爆「受困電梯」！消防派3車救援 亞洲台灣商會回應了

舒華、柯震東傳熱戀中？(G)I-DLE經紀公司罕見發文回應

宏碁重返手機市場？ 陳俊聖澄清：印度合作是品牌授權

中央社／ 台北17日電
工商協進會公亮紀念講座17日下午在台北國際會議中心舉行，邀請宏碁董事長陳俊聖（圖）發表專題演講，分享宏碁的經營策略與管理經驗。圖／中央社
工商協進會公亮紀念講座17日下午在台北國際會議中心舉行，邀請宏碁董事長陳俊聖（圖）發表專題演講，分享宏碁的經營策略與管理經驗。圖／中央社

電腦品牌廠宏碁日前傳出與印度業者Indkal Technologies合作推出Acer品牌手機，外界解讀為宏碁重返手機市場。今天宏碁董事長暨執行長陳俊聖對外澄清，這是品牌授權，由印度當地業者陸續推出一系列產品，並非宏碁重返手機市場。

陳俊聖今天出席工商協進會舉辦的公亮紀念講座，分享企業經營心得，並接受媒體採訪。

談到與印度業者合作，陳俊聖說，品牌授權其實是一個很成熟的產業，只是台灣不知道而已，「人家早就上太空，我們還在殺豬公」。在美國和香港都有專門做品牌授權的上市公司，台灣卻沒有相關產業。

他強調，「品牌授權跟我們自己做是兩件事」，在品牌經營過程中，無論是宏碁從單純的個人電腦（PC）到多樣化產品，從理性品牌發展到感性品牌，從自行銷售產品到走向品牌授權，都有不同層次，宏碁會持續觀察各種可能性。

陳俊聖也透露，宏碁集團將進軍氫能產業，已經與幾家外部公司洽談，努力在今年有進展，如果真的投入，初期市場不會在台灣，而是會選擇從電價較高的地區開始著手，考慮是否進入合成或運送領域，不太可能切入發電，「一旦會做我們是真的會拿真金白銀出來」。

宏碁 手機 陳俊聖

延伸閱讀

宏碁擬靠投資進軍氫能產業 陳俊聖：已跟多家公司洽談

IMF將印度經濟成長預測上調7% 總理莫迪歸功於「在印度製造」計畫

川普若當選美國總統 吳東亮：大家擔心保護主義再起

被列為經發會顧問 吳東亮：看報才知道

相關新聞

宏碁重返手機市場？ 陳俊聖澄清：印度合作是品牌授權

電腦品牌廠宏碁日前傳出與印度業者Indkal Technologies合作推出Acer品牌手機，外界解讀為宏碁重返手機市...

環球晶決定在聖彼得斯市 興建美國唯一12吋SOI晶圓生產基地

環球晶（6488）今日宣布，為致力於在美國開發多樣化的次世代晶圓技術，以支持其經濟和韌性，決定在美國謝爾曼市設立研究與開...

環球晶美國新廠投資案 獲美國商務部《晶片與科學法》4億美元補助

環球晶圓(6488)今日宣布旗下子公司GlobalWafers America (GWA) 及MEMC LLC與美國商務...

有調解意願仍遭罰300萬 台灣大：期待盡速與NCC達成共識

NCC今日確定開罰台灣大300萬元，對於今日NCC裁處300萬的決定，台灣大哥大表示，深感遺憾。台灣大指出，由於今日下午...

NCC拍板！台灣大違規使用超額頻譜未改正 確定開罰300萬元

台灣大合併台灣之星後，原應於6月30日歸還超額頻譜，但並未履行。NCC上周喊話改正，並祭出開罰手段，台灣大雖表達會於7月...

英業達攜手台大推「台灣引路人」計劃 導入實習生、強化人才永續

代工大廠英業達（2356）17日宣布，團隊為表達對人才永續的重視，與學校共同培育新世代人才，攜手台灣大學啟動「台灣引路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。