環球晶美國新廠投資案 獲美國商務部《晶片與科學法》4億美元補助
環球晶圓(6488)今日宣布旗下子公司GlobalWafers America (GWA) 及MEMC LLC與美國商務部已簽署一份不具約束力的初步備忘錄 （PMT)，基於《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)，將獲得最高4億美元的直接補助，該補助將用於德州謝爾曼市(Sherman, Taxes)及密蘇里州聖彼得斯市(St. Peters, Missouri)的新建先進矽晶圓廠投資案。環球晶表示，待GWA德州謝爾曼市的生產基地全面竣工後，將成為美國睽違20多年來首座擁有一貫製程的先進矽晶圓工廠。
GWA總經理Mark England表示，在拜登政府的支持下，很榮幸能將全球最先進的12吋矽晶圓技術帶到美國本土，以彌補白宮所指的美國半導體供應鏈中的「關鍵缺口」。未來環球晶將全力投入美國市場，並在美國半導體產業復甦中扮演決定性角色。
Mark England進一步指出，隨著此項投資計畫的推動，GWA將在德州快速發展的矽草原(Silicon Prairie)生態系中佔有舉足輕重的地位。他補充說：「德州及北德州泰克索馬(Texoma)地區皆熱烈歡迎GWA投資案，並提供獎勵措施。」
GWA為回應當地的熱情，強調這項投資將為謝爾曼市創造1,200個建築相關工作機會，與包括生產作業人員、技術人員和工程師等各領域，共750個高薪製造工作，並預計於2026年前實現。GWA將有助於降低美國對海外先進晶圓製造廠的高度依賴。
北德州已是半導體先驅德州儀器(TI)的所在地，環球晶的投資將使北德州進一步成為美國最獨特的半導體生態系，使其成為美國頂尖類比及嵌入式半導體企業的總部，以及美國唯一的12吋先進矽晶圓的製造基地。
德州儀器全球採購及物流副總裁Rob Simpson就此消息向環球晶圓與美國商務部表達祝賀說：「德州儀器歡迎GWA在北德州的投資，這將對當地日益成長的半導體生態系帶來極具意義的貢獻。」
德州州長Greg Abbott表示：「德州持續成為全美最佳的經商重鎮。身為美國唯一的先進晶圓製造商，GWA選擇在德州投資，正因為我們擁有世界一流的商業環境、友善的商業法規，以及年輕、具備成長性及高技術的勞動力。環球晶圓是我們維持全美半導體製造領先地位的關鍵夥伴，感謝他們選擇在北德州設立新據點。」
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