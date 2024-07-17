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有調解意願仍遭罰300萬 台灣大：期待盡速與NCC達成共識
NCC今日確定開罰台灣大300萬元，對於今日NCC裁處300萬的決定，台灣大哥大表示，深感遺憾。台灣大指出，由於今日下午NCC在法院調解庭上一再表明有調解的意願，台灣大期待雙方真心誠意共同為280萬原台灣之星用戶權益，盡速達成共識。
台灣大合併台灣之星後，原應於6月30日歸還超額頻譜，但並未履行。NCC上周喊話改正，並祭出開罰手段，台灣大雖表達會於7月15日關閉部分超額頻寬，但經NCC量測後發現，台灣大只有停用離島部分頻寬，台灣本島仍在使用超額頻寬部分，這違反當初所提報的網路設置計畫，確定開罰300萬元。
NCC主秘黃文哲指出，關於30萬元怠金的部分，今天會發出正式公文給台灣大；另外，關於台灣大違規使用超額頻寬的部分，NCC已經要求台灣大必須要在15日中午前改正，但是，根據NCC在15日下午、16日量測結果發現，只有部分離島地區停用，台灣本島仍在使用超額頻寬部分，確定開罰，最快今天發文給台灣大。
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