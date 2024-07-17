快訊

林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NCC拍板！台灣大違規使用超額頻譜未改正 確定開罰300萬元

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

台灣大合併台灣之星後，原應於6月30日歸還超額頻譜，但並未履行。NCC上周喊話改正，並祭出開罰手段，台灣大雖表達會於7月15日關閉部分超額頻寬，但經NCC量測後發現，台灣大只有停用離島部分頻寬，台灣本島仍在使用超額頻寬部分，這違反當初所提報的網路設置計畫，確定開罰300萬元。

NCC上周三針對台灣大祭出兩項開罰，第一項開罰，主要是針對台灣大未履行歸還超額頻寬，處以30萬元怠金；另外一項開罰，則是針對台灣大違反當初所提報的網路設置計畫而開罰，根據台灣大先前提報的網路設置計畫，台灣大會在6月30日歸還頻譜，然而，台灣大現在不但不歸還頻寬，還繼續使用超額頻寬，NCC要求台灣大在文到3日內改正網路設定，若屆期未改正，將處以300萬元罰鍰。兩筆開罰金額加起來，總計是330萬元。

NCC主秘黃文哲指出，關於30萬元怠金的部分，今天會發出正式公文給台灣大；另外，關於台灣大違規使用超額頻寬的部分，NCC已經要求台灣大必須要在15日中午前改正，但是，根據NCC在15日下午、16日量測結果發現，只有部分離島地區停用，台灣本島仍在使用超額頻寬部分，確定開罰，最快今天發文給台灣大。

不過，NCC有4位委員的任期即將到期，8月1日起，NCC委員只剩三位，沒有達到法定人數，NCC委員會無法合法召開。外界關注，若是NCC委員會議無法召開，會不會影響後續對台灣大連續開罰？黃文哲表示，後續將由委員會討論分層負責事項等，應該也不會一直開不成委員會。

NCC 台灣大

延伸閱讀

網路傳播政策白皮書出爐 促網媒成立自律組織

NCC無委員恐陷癱瘓？ 藍委不以為然

NCC萬年條款刪了...主秘稱翁柏宗「重新計算」是第一任 學者批：玩文字遊戲

NCC通過未來四年調降行動接續費上限 降幅約19%

相關新聞

NCC拍板！台灣大違規使用超額頻譜未改正 確定開罰300萬元

台灣大合併台灣之星後，原應於6月30日歸還超額頻譜，但並未履行。NCC上周喊話改正，並祭出開罰手段，台灣大雖表達會於7月...

英業達攜手台大推「台灣引路人」計劃 導入實習生、強化人才永續

代工大廠英業達（2356）17日宣布，團隊為表達對人才永續的重視，與學校共同培育新世代人才，攜手台灣大學啟動「台灣引路人...

宏碁擬靠投資進軍氫能產業 陳俊聖：已跟多家公司洽談

PC品牌大廠宏碁（2353）規劃進軍氫能事業，宏碁董事長陳俊聖17日首度透露，集團已在研究氫能產業，並跟幾家外部公司洽談...

蕭副總統也是用戶 遠傳總座井琪樂做滿意度調查

副總統蕭美琴及遠傳電信（4904）總經理井琪17日參加經濟日報2024創新論壇，蕭美琴透露自己是遠傳電信用戶，井琪開心的...

台灣醫療科技展年底回歸 四代工巨頭齊聚卡位搶商機

2024年度壓軸大展「台灣醫療科技展」作為亞太地區最大的AI醫療盛會，將於12月5日再度回歸，該展攜手跨領域頂尖機構企業...

全球AI Server需求高漲 有望帶動年產值達1870億美元

根據集邦（TrendForce）最新發布「AI Server（伺服器）產業分析報告」指出，2024年大型CSPs及品牌客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。