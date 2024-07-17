NCC拍板！台灣大違規使用超額頻譜未改正 確定開罰300萬元

台灣大合併台灣之星後，原應於6月30日歸還超額頻譜，但並未履行。NCC上周喊話改正，並祭出開罰手段，台灣大雖表達會於7月15日關閉部分超額頻寬，但經NCC量測後發現，台灣大只有停用離島部分頻寬，台灣本島仍在使用超額頻寬部分，這違反當初所提報的網路設置計畫，確定開罰300萬元。

NCC上周三針對台灣大祭出兩項開罰，第一項開罰，主要是針對台灣大未履行歸還超額頻寬，處以30萬元怠金；另外一項開罰，則是針對台灣大違反當初所提報的網路設置計畫而開罰，根據台灣大先前提報的網路設置計畫，台灣大會在6月30日歸還頻譜，然而，台灣大現在不但不歸還頻寬，還繼續使用超額頻寬，NCC要求台灣大在文到3日內改正網路設定，若屆期未改正，將處以300萬元罰鍰。兩筆開罰金額加起來，總計是330萬元。

NCC主秘黃文哲指出，關於30萬元怠金的部分，今天會發出正式公文給台灣大；另外，關於台灣大違規使用超額頻寬的部分，NCC已經要求台灣大必須要在15日中午前改正，但是，根據NCC在15日下午、16日量測結果發現，只有部分離島地區停用，台灣本島仍在使用超額頻寬部分，確定開罰，最快今天發文給台灣大。

不過，NCC有4位委員的任期即將到期，8月1日起，NCC委員只剩三位，沒有達到法定人數，NCC委員會無法合法召開。外界關注，若是NCC委員會議無法召開，會不會影響後續對台灣大連續開罰？黃文哲表示，後續將由委員會討論分層負責事項等，應該也不會一直開不成委員會。