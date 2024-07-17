環球晶德州和密蘇里州新廠 獲美國最高4億美元補助
半導體矽晶圓廠環球晶今天宣布，旗下子公司GWA及MEMC LLC與美國商務部簽署一份不具約束力的初步備忘錄，基於晶片與科學法案，將獲得最高4億美元的直接補助，用於德州謝爾曼市及密蘇里州聖彼得斯市先進矽晶圓廠的興建。
環球晶董事長暨執行長徐秀蘭透過新聞稿表示，感謝美國政府的支持，環球晶很高興能在美國半導體供應鏈中扮演關鍵角色。
環球晶子公司GlobalWafers America （GWA）總經理Mark England說，在拜登政府的支持下，環球晶將把先進的12吋矽晶圓技術帶到美國，彌補美國半導體供應鏈中的關鍵缺口。未來將全力投入美國市場，並在美國半導體產業復甦中扮演決定性角色。
環球晶指出，在德州謝爾曼市（Sherman, Taxes）投資建置12吋矽晶圓廠及研究與開發中心，將創造1200個建築相關工作機會，與750個包括生產作業人員、技術人員和工程師等領域高薪製造工作，預計2026年前實現。
此外，環球晶將在密蘇里州聖彼得斯市（St. Peters, Missouri）投資擴增12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓生產基地，預計創造500個建築相關工作機會及130個高薪製造工作。
環球晶表示，除最高4億美元的補助，另計劃向美國財政部就GWA與MEMC LLC符合支出條件部分，申請最高可達25%的先進製造業投資稅收抵免（AMIC）。
徐秀蘭說，在完成美國擴產計畫後，環球晶未來在美國將有4個廠區；德州有2座廠，密蘇里州也將有2座廠。
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