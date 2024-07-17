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英業達攜手台大推「台灣引路人」計劃 導入實習生、強化人才永續
代工大廠英業達（2356）17日宣布，團隊為表達對人才永續的重視，與學校共同培育新世代人才，攜手台灣大學啟動「台灣引路人」計劃，今年共有9位同學成為英業達的實習夥伴。而實習第一天特別安排潛力人才評測課程，協助同學檢視自我工作風格與潛能優勢，意義非凡。
英業達透露，各位獲選的英業達實習夥伴，透過為期2個月的職場體驗，不僅享有更完整的新人訓練，並有集團資深夥伴親自出席，擔任實習生的mentor，而全體實習人員透過企業導師的帶領，也搖身一變成為企業未來重要人才。
據悉，英業達作為四大代工品牌的一員，擁有非常豐富的培育機制，而為了打造重要的「神隊友」，集團也不時推出各種相關培育課程，協助同仁時時刻檢視自我的當責執行力，培養完成任務更要超前一步的執行精神，讓全體員工「告別豬隊友，成為神隊友」。
事實上，英業達成立於1975年，總部位於台北市士林區，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，隨著「AI題材」已逐漸成為全球市場焦點，英業達也憑藉過人的實力，取得晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下AI伺服器有關的「液冷」專案大單，後市可期。
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