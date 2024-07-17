宏碁擬靠投資進軍氫能產業 陳俊聖：已跟多家公司洽談

PC品牌大廠宏碁（2353）規劃進軍氫能事業，宏碁董事長陳俊聖17日首度透露，集團已在研究氫能產業，並跟幾家外部公司洽談中，看要切入氫能產業哪塊領域，並將優先選擇電價比較高的地區開始事業，他強調，「我們決定一旦會做，就會拿出真金白銀出來，而不只是打打嘴砲。」

陳俊聖今日應邀出席工商協進會活動，演講中主動提到宏碁集團將進軍氫能產業。他說，氫能發電是製程技術（process technology），他是合成的並不是挖礦，像石化能源是挖出來的，然後再去燃燒，氫能則是合成的。

陳俊聖表示，台灣在製程技術領域很強，所以我們覺得是蠻好的機會，而且他又沒有汙染的問題，目前只是成本問題。

陳俊聖指出，宏碁集團正在研究投資對象當中，因為是做製程技術，做碼頭的、做運送的，有好幾個不同領域，這個局才會成。

他透露，宏碁現在已經跟幾個外部公司在談。但對於最快何時能看到成果，陳俊聖僅表示努力中，且假如真的投入下去做的話，初期市場也不會是在台灣，主要是因為國內電價很低，而是會選擇電價較高的地方開始。

陳俊聖強調，「我們決定一旦會做，我們就會真的拿出真金白銀出來，而不只是打打嘴砲說台灣要發展氫能，要的話就真的下去做。」

陳俊聖說，我們現在是在審慎評估要怎麼切入氫能產業，是做運送？還是做綠氨？做綠氫？還是發電，但大概率不會是發電。

事實上，宏碁創辦人施振榮投資的零碳排船公司保利馬，也是採用氫能做動力，陳俊聖分析，保利馬是使用氫能做動力，我們現在研究的是怎麼合成氫的過程，等於是更上游。