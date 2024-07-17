網紅經濟當紅 宏正優聲學AI客製化語音導入內容創作

全球資訊暨專業影音設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案領導廠商宏正自動科技（6277） 與知識內容頻道開展合作，臺灣知名百萬創作頻道臺灣吧（Taiwan Bar）嘗試使用AI語音合成服務「宏正優聲學」進行社群創作，減少錄音的人力成本與時間，更打破創作上的語言限制，無論是中文、英文或台語都可使用。

宏正看準，AI人工智慧驅動的文字轉語音（TTS）技術蓬勃發展，已被廣泛應用於各個行業，在內容創作上的應用更是多元。

宏正自動科技消費產品中心及研發中心協理張教勇觀察，YouTube、Podcast、廣播等內容創作者在聲音錄製上的成本與時間花費龐大，對於任何希望強化頻道質感的創作者來說，AI語音合成的應用趨勢是銳不可當。宏正將會持續攜手內容創作頻道，透過優聲學提供自然擬真且高品質的AI客製化語音模型，使創作者能更專注於內容的創新養分與經營互動策略，建立起內容創作與頻道經營的全新生態。

張教勇指出，宏正於2023年7月推出「優聲學AI Voice」網路服務，至今已吸引超過5,000名使用者註冊、300名客戶付費使用，且每日合成的語音數量高達1,000則。宏正優聲學不斷協助客戶刻畫出不同質感的AI語音，透過建立與擴展專屬語音IP以滿足客戶多元需求。

宏正表示，宏正優聲學的文字轉語音（TTS）服務整合AI深度學習與聲學技術，提供自然且充滿溫度的正港台灣腔AI語音合成。除既有的中文與英文外，還提供台語服務，為使用者打造完美的視聽饗宴。隨著自媒體風潮盛行，創作者經濟規模成長快速，提供創作者有效製作內容的AI工具顯得至關重要。宏正優聲學可透過高正確率的多音字文字系統協助創作者優化語音生成、影像與音訊合成等產製效率，讓創作者能更專注於內容創作，並降低產製成本。

臺灣吧成立於2014年，專注於產出教育和文化內容，利用動畫、影片等多媒體形式，將臺灣的歷史、文化和知識傳遞給觀眾。臺灣吧的YouTube頻道至今擁有超過百萬訂閱，推出了多個受歡迎的節目，如《動畫臺灣史》和《認識臺灣》等，期望透過創意和有趣的方式讓更多人了解臺灣的故事和價值觀。