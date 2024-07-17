台灣大搶智慧物聯網商機 推出「智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台」

台灣大哥大（3045）近年深耕AIoT（人工智慧物聯網）領域，以網路布建、平台建置和創新應用服務開發三大優勢全面領先業界，積極布局NB-IoT技術的新應用開發，以科技賦能產業實踐數位轉型再升級。台灣大今日宣布攜手智器科技，於物聯網通訊基礎整合軟、硬體（伸波通訊智慧發報器、金門阿自倍爾微電腦瓦斯表），推出「智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台」，助力瓦斯業者及終端用戶邁向智慧瓦斯管理新時代。

據統計，台灣約有500萬桶裝瓦斯用戶，但用戶與瓦斯行長期面臨配送即時性不足、價格不透明、安全性擔憂等問題。

台灣大指出，瓦斯業者可透過物聯網雲端平台，更自動化及人性化地管理訂單，即時掌握營業數據，提升管理效能，大幅降低40%人事成本。同時，用戶可以線上即時查看使用氣量，系統也會自動發出殘量告警，讓用戶即時補充，並透過線上預約送桶服務。此外，平台採用「用多少算多少」的收費方式，根據使用氣量透明計費，相較於傳統依桶計價更具價格透明性。裝置還具備漏氣自動遮斷功能，大幅提升使用安全性。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大憑藉網路建置和平台管理開發的領先優勢，以AI智慧物聯網串連每個人的生活，並積極布局車聯網及智慧生活應用，且今年在物聯網營收相較去年同期也成長近七成。

朱曉幸表示，本次與策略合作夥伴共同推出智慧桶裝瓦斯物聯網雲端平台，以台灣大物聯網穩定通訊傳輸為基礎，不僅助力傳統瓦斯業者打破傳統經營模式、輕鬆實現數位轉型，同時透過提升管理效率和降低人事成本，進一步增加獲利，為傳統產業帶來數位轉型新契機，並在智慧生活領域中開發新的應用場景與機會，開創萬物聯網的數位經濟新時代。

此外，台灣大強調，超5G方針落實Telco+Tech策略，攜手生態系夥伴搶占物聯網新藍海，台灣大自2016年以來成為Bridge Alliance台灣區獨家會員，與國際電信業者、跨國客戶拓展各種物聯網商機的可能性，在超5G方針下，落實Telco+Tech策略，整合集團金融及電信資源，結合通訊、平台、雲端及生態圈夥伴解決方案，建構物聯網賦能平台，包含以5G結合雲端資料庫與車用平台，串聯人、車、場域，實現車隊管理與確保行車安全的車聯網應用，以及在AI智慧生活領域中開發新型應用場景與機會，如智慧水表和電表、環境監測、穿戴設備及醫療設備等，將物聯網實現於新型態的智慧新生活，成為市場創新的驅動力。