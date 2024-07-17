事欣科加速墨西哥擴產 擬評估第3座生產基地
工業電腦廠事欣科今天表示，在北美最大生產基地為墨西哥廠，已規劃於今年底前加速完成擴產，並著手評估另尋第3座生產基地，為2025年營運發展提前準備。
法人分析，事欣科產品涵蓋工業電腦、博弈、航太、國防、網通、醫療等領域應用，近期跡象顯示美國在基礎建設、軍工、美國製造等方面，都將維持目前既有政策並擴大投資力道，事欣科規劃提前於今年底完成新產能，有助於迎接2025年商機。
法人表示，近期美國前總統川普（Donald Trump）遇剌，大難不死聲勢更旺，加大當選可能性，過去川普任內「增加國防預算」、「美國製造」、「美國優先」等政策有望延續，並提高投資力道。
事欣科日前公布6月營收新台幣2.67億元，月減10.35%，年減18.24%，主要受到博弈、國防2大客戶因產品測試問題而暫緩拉貨影響；累計上半年營收18.81億元，年增11.43%。
法人指出，事欣科在手訂單穩定，第3季伴隨遞延訂單出貨，下半年業績將可恢復較明顯的成長，並推升下半年營運優於上半年。
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