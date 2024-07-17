AI伺服器需求旺、研調上修今年出貨量 估產值將年增近七成

根據TrendForce最新報告指出，今年隨著大型雲端服務供應商（CSP）及品牌廠對高階AI伺服器需求續強，加上CoWoS及HBM擴充產能逐步開出，第2季後缺料大幅緩解，輝達H100晶片交期降至不到16周，上修全年出貨量至167萬台，相當於年增超過四成，產值更將年增近七成，伺服器代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）及仁寶（2324）等伺服器代工廠，營運跟著吃香喝辣。

TrendForce表示，今年大型CSP廠預算持續聚焦採購AI伺服器，進而排擠一般型需求成長力道，相較於AI伺服器的高成長率，一般型伺服器出貨量僅年增1.9%。

TrendForce預期，AI伺服器占整體伺服器出貨比重估達12.2%，較2023年提升約3.4個百分點；從產值來看，TrendForce估算，2024年AI伺服器產值將達逾1,870億美元，較去年同期大增69%，產值占整體伺服器高達65%。

AI晶片方面，TrendForce指出，北美CSP業者持續擴大自研ASIC晶片能量，加上中國本土業者包括阿里巴巴、百度、華為也積極擴大自主晶片方案，預期今年ASIC伺服器占整體AI伺服器比重將提升至26%，搭載GPU的AI伺服器占比則約71%。

AI伺服器的GPU市占率方面，輝達逼近九成，超微僅約8%。若加計所有AI伺服器用AI晶片，包含GPU、ASIC、FPGA等，則輝達今年市占率約64%。

展望明年，TrendForce調查指出，市場對高階AI伺服器需求仍強，尤其輝達新一代Blackwell（包含GB200、B100/B200等）將取代Hopper平台成為市場主流，帶動CoWoS及HBM等需求。