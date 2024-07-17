快訊

大雷雨轟炸中南部6縣市 影響時間持續1小時

對偵查結果不解...涉貪圖利建商豐邑遭起訴 楊文科回應了

中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

AI伺服器需求旺、研調上修今年出貨量 估產值將年增近七成

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

根據TrendForce最新報告指出，今年隨著大型雲端服務供應商（CSP）及品牌廠對高階AI伺服器需求續強，加上CoWoS及HBM擴充產能逐步開出，第2季後缺料大幅緩解，輝達H100晶片交期降至不到16周，上修全年出貨量至167萬台，相當於年增超過四成，產值更將年增近七成，伺服器代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）及仁寶（2324）等伺服器代工廠，營運跟著吃香喝辣。

TrendForce表示，今年大型CSP廠預算持續聚焦採購AI伺服器，進而排擠一般型需求成長力道，相較於AI伺服器的高成長率，一般型伺服器出貨量僅年增1.9%。

TrendForce預期，AI伺服器占整體伺服器出貨比重估達12.2%，較2023年提升約3.4個百分點；從產值來看，TrendForce估算，2024年AI伺服器產值將達逾1,870億美元，較去年同期大增69%，產值占整體伺服器高達65%。

AI晶片方面，TrendForce指出，北美CSP業者持續擴大自研ASIC晶片能量，加上中國本土業者包括阿里巴巴、百度、華為也積極擴大自主晶片方案，預期今年ASIC伺服器占整體AI伺服器比重將提升至26%，搭載GPU的AI伺服器占比則約71%。

AI伺服器的GPU市占率方面，輝達逼近九成，超微僅約8%。若加計所有AI伺服器用AI晶片，包含GPU、ASIC、FPGA等，則輝達今年市占率約64%。

展望明年，TrendForce調查指出，市場對高階AI伺服器需求仍強，尤其輝達新一代Blackwell（包含GB200、B100/B200等）將取代Hopper平台成為市場主流，帶動CoWoS及HBM等需求。

AI 伺服器

延伸閱讀

研調：全球AI伺服器需求暢旺 估2024年出貨年增逾4成

批川普「保護費」說 林伯豐：台灣晶片成績非外國可邀功

「川普2.0」來勢洶洶 點名台灣搶走美晶片生意 台積電今跌2.36%

川普批台灣搶走美國晶片事業 劉大年：說法不公 但美未來作法恐調整

相關新聞

蕭副總統也是用戶 遠傳總座井琪樂做滿意度調查

副總統蕭美琴及遠傳電信（4904）總經理井琪17日參加經濟日報2024創新論壇，蕭美琴透露自己是遠傳電信用戶，井琪開心的...

台灣醫療科技展年底回歸 四代工巨頭齊聚卡位搶商機

2024年度壓軸大展「台灣醫療科技展」作為亞太地區最大的AI醫療盛會，將於12月5日再度回歸，該展攜手跨領域頂尖機構企業...

全球AI Server需求高漲 有望帶動年產值達1870億美元

根據集邦（TrendForce）最新發布「AI Server（伺服器）產業分析報告」指出，2024年大型CSPs及品牌客...

批川普「保護費」說 林伯豐：台灣晶片成績非外國可邀功

美國前總統、共和黨總統候選人川普提出「台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢」一說，引發外界譁然。三三會理...

英業達攜手希捷 導入 Mozaic3 +硬碟平台、強化 AI 儲存

代工大廠英業達（2356）宣布，攜手硬碟大廠希捷（Seagate）建立合作，並將希捷打造的「Mozaic 3+硬碟平台」...

談新 iPhone 童子賢：庫存已去化 相信拉貨力道會強一點

針對下半年iPhone新機展望，和碩（4938）董事長童子賢17日表示，下半年就是「秋收冬藏」，今年看起來也是如此，稍微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。